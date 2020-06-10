Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Жителей столицы предупредили о дожде, грозе и порывистом ветре. Непогода придет в регион во второй половине дня в среду, сообщается на сайте столичного главка МЧС.
"В период с 14:00 до 21:00 часа 10 июня 2020 года в Москве местами ожидается дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра порывами 12–17 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Из-за грозы и штормового ветра в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально до 9 вечера 11 июня.
В связи с этим в МЧС рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В случае если это невозможно, автовладельцев призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию при движении на дорогах.
Пешеходам советовали не укрываться от непогоды в капстроениях, а также просили их обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отмечал, что в России этим летом ожидается переменчивая погода. В частности, ожидается, что теплые периоды будут чередоваться с похолоданиями. По словам синоптика, уже к концу текущей недели центр Европейской России ждет резкое похолодание.
Известно, что в День России в Москве установится штормовая погода. Сообщалось, что в столичный регион придут грозы, град и порывистый ветер.
На Москву надвигается гроза с градом
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