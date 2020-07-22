В Дептрансе рассказали о пострадавших в ДТП на юго-востоке Москвы

15:46
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
В ДТП с участием двух автомобилей на юго-востоке города пострадали два человека – пешеход и пассажирка машины Nissan. Об этом рассказали представители департамента транспорта столицы.
"Пассажирка Nissan с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и подозрением на перелом ребер. Пешеход с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломом левой плечевой кости", – уточнили в Дептрансе.
Поясняется, что все пострадавшие доставлены в больницу. Авария произошла 22 июля на улице Краснодарской, в районе дома 20/1. Там столкнулись два транспортных средства, в результате чего машины вылетели на тротуар и сбили пешеходов. Дорожный инцидент произошел с участием Volkswagen и Nissan, причина аварии устанавливается.
Очевидцы рассказали о ДТП на юго-востоке Москвы
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