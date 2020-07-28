Ребенок получил травмы в результате ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в районе Выхино-Жулебино, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что авария возникла на 9-м километре МКАД. Одним из столкнувшихся автомобилей была машина марки Nissan.

"В результате пострадал ребенок", – заявил источник.

Уточняется, что на месте работают представители правоохранительных органов и медики.

Ранее автомобиль загорелся в районе станции метро "Калужская". Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В связи с аварией движение было затруднено по двум полосам Профсоюзной улицы.

Накануне произошло ДТП с участием фуры, трактора и двух легковых автомобилей. Инцидент возник на 62-м километре автодороги М2 "Крым" в районе городского округа Чехов. В результате инцидента пострадало два человека.