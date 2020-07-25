Фото: телеканал Москва 24

Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на северо-западе Москвы. По словам источника, на месте ДТП работают экстренные службы города.

"Проспект Маршала Жукова, Северо-Западный тоннель, по направлению в область произошло столкновение трех легковых и одного грузового автомобилей", – передает слова источника Агентство "Москва".

Он отметил, что несколько участников аварии получили легкие травмы.

Ранее авария произошла в столичном районе Вешняки. ДТП произошло в результате столкновения фуры и трех автомобилей на пересечении между улицами Вешняковской и Юности.