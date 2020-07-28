Адвокат Ефремова рассказал о подготовке к суду

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, как актер готовится к суду по делу о ДТП, в котором погиб человек.

Адвокат отметил, что Ефремов "устал от всего" и хочет, чтобы процесс поскорее завершился. Он подчеркнул, что объяснил Ефремову, как вести себя на заседании.

"У него такой статус, что говорить ничего не придется, на это есть мы, его представители. Поэтому во время суда Ефремов будет молчать и ждать решения", – цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что актер по-прежнему тяжело переживает и готов к любому вердикту.

Авария произошла в районе Смоленской площади. Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После ДТП также сняли видео, на котором нетрезвый артист пытается откупиться от сотрудников ГИБДД.

Таганский суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Расследование его дела было завершено 6 июля.

