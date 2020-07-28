Адвокат Ефремова рассказал о подготовке к суду

13:08
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, как актер готовится к суду по делу о ДТП, в котором погиб человек.
Адвокат отметил, что Ефремов "устал от всего" и хочет, чтобы процесс поскорее завершился. Он подчеркнул, что объяснил Ефремову, как вести себя на заседании.
"У него такой статус, что говорить ничего не придется, на это есть мы, его представители. Поэтому во время суда Ефремов будет молчать и ждать решения", – цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что актер по-прежнему тяжело переживает и готов к любому вердикту.
Авария произошла в районе Смоленской площади. Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в больнице.
Экспертиза установила, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После ДТП также сняли видео, на котором нетрезвый артист пытается откупиться от сотрудников ГИБДД.
Таганский суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Расследование его дела было завершено 6 июля.
Все необходимые экспертизы по делу о ДТП с участием Ефремова проведены – МВД
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: