Мужчину задержали за распыление газового баллончика в вагоне метро

Фото: скриншот видео телеграм-канала Агентство "Москва"

Мужчина распылил газовый баллончик в столичном метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу Екатерину Гузь.

Инцидент произошел в вагоне поезда, который следовал по Таганско-Краснопресненской линии подземки. Гузь рассказала, что неизвестный беспричинно распылил в сторону пассажиров содержимое газового баллончика.

Сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленника на станции метро "Пролетарская", им оказался 52-летний житель Подмосковья.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Также на мужчину составили административный протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

В конце мая сотрудники полиции задержали приезжих, подозреваемых в попытке грабежа мужчины в переходе станции метро "Нижегородская" Некрасовской линии. Злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения. В переходе станции они подошли к 26-летнему прохожему и стали его избивать. После этого они попытались похитить его телефон и наручные часы.

