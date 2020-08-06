В суде показали видео, где Ефремов подтверждает, что был за рулем в момент ДТП

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Пресненского суда

В суде просмотрена видеозапись, где актер Михаил Ефремов подтверждает присутствие за рулем в момент ДТП со смертельным исходом в районе Смоленской площади. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах видно, как инспектор ГИБДД спрашивает у актера, был ли он за рулем, на что Ефремов дает положительный ответ. После этого инспектор попросил продиктовать фамилию и имя.

В четверг, 6 августа, в Пресненском суде проходит заседание по существу дела Ефремова. На нем было опрошено несколько свидетелей. В частности, один из очевидцев рассказал, что актер был один в автомобиле в момент ДТП. Другой свидетель охарактеризовал поведение актера на дороге как хамское и угрожающее окружающим.

Инцидент с участием артиста произошел 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которой получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Таганский суд Москвы по факту происшествия принял решение отправить Ефремова под домашний арест. Ефремов обвиняется по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев выразил мнение, что приговор по делу актера вынесут в сентябре. По его словам, домашний арест Ефремова до 22 января – это "чисто процессуальный момент". Он также опроверг информацию о том, что писал актеру текст видеообращения с извинениями.

