Свидетель назвал поведение Ефремова перед ДТП хамским

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Свидетель по делу Михаила Ефремова рассказал, что перед ДТП машина актера несколько раз создавала аварийные ситуации на дороге. Автомобиль выезжал на встречную полосу и несколько раз резко тормозил, сообщает РИА Новости.

"Я двигался по Садовому кольцу, когда передо мной был автомобиль Ефремова. Его поведение на дороге мне показалось хамским, так как он заезжал за встречную полосу, несколько раз резко тормозил передо мной. Мы могли бы столкнуться, если бы я не применил экстренное торможение. В какой-то момент этот автомобиль вместо входа в поворот просто поехал по прямой линии, пересек сплошную и врезался в машину потерпевшего", – рассказал свидетель Владислав Женжебир.

Он также добавил, что после аварии Ефремов спрашивал у него, не пострадал ли кто и просил угостить сигаретой.

В Пресненском районном суде Москвы проходит слушание, на котором рассматривают дело Ефремова по существу. 5 августа состоялось первое заседание по делу актера. На нем прокурор зачитала обвинительный приговор и сообщила, что актер превысил допустимую скорость на 25 километров в час.

Смертельное ДТП произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Машина Ефремова пересекла двойную сплошную и столкнулась с автомобилем Lada. В результате пострадал водитель машины, впоследствии он скончался в больнице.