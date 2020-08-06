13:17
Ефремов был один в своей машине в момент ДТП – свидетель
Актер Михаил Ефремов был один в своем автомобиле в момент аварии на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление свидетеля.
"Я не видел никого в машине, кроме Ефремова, да и никто из окружающих не видел в ней никого, кроме него. Сам Ефремов тоже не спрашивал, где его пассажир, и не вел себя так, будто ехал с кем-то еще", – заявил свидетель Владислав Женжебир, находившийся в автомобиле, который следовал за машиной актера.
Очевидец происшествия также подтвердил, что после ДТП участвовал в двух выпусках телевизионного ток-шоу, где познакомился с адвокатом Александром Добровинским. Именно этот юрист представляет интересы потерпевших.
Ранее свидетель рассказал, что лично видел, как Михаила Ефремова выводили из машины с водительского места. Он также отметил, что перед столкновением водитель Land Cruiser вел себя "по-хамски", нарушая правила дорожного движения.
Свидетель заявил, что видел, как Ефремова выводили с водительского места после ДТП
Смертельное ДТП произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Машина Ефремова пересекла двойную сплошную и столкнулась с автомобилем Lada. В результате пострадал водитель машины, впоследствии он скончался в больнице.
Таганский районный суд Москвы в качестве меры пресечения для Ефремова избрал домашний арест. Когда дело актера передали в Пресненский суд, было принято решение о продлении срока домашнего ареста до 22 января 2021 года.
Слушание по делу о смертельном ДТП началось в Пресненском районном суде Москвы накануне, 5 августа.
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