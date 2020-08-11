У Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние – адвокат

Ефремова госпитализировали из здания суда

Медики скорой помощи подозревают у Михаила Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

"Из-за кого это? Я думаю, это из-за журналистов, не вас всех, но есть там некоторые… Сделали из этого ДТП шоу", – заявил представитель актера.

Актера госпитализировали, из-за чего заседание суда перенесли на утро 12 августа.

Во вторник, 11 августа, сотрудники ФСИН доставили артиста в Пресненский суд Москвы. На вопросы журналистов он не отвечал и молча шел в здание. Однако вскоре к зданию суда подъехала скорая помощь. Как выяснилось, актер почувствовал себя плохо.

Врачи приняли решение о госпитализации Ефремова из здания суда.

ДТП с участием актера произошло 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Свидетели по делу были допрошены 7 августа. Они подтвердили, что в машине Ефремов находился один. По словам свидетелей, тот был настолько пьян, что не смог пройти алкотест на месте, предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и спеть песню. Эксперт также утверждает, что машина артиста до столкновения была технически исправна, как и автомобиль погибшего.

После просмотра в суде видео с места аварии Ефремов признался, что узнает себя с трудом. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.