17:35
Сотрудник Боткинской больницы рассказал о состоянии Ефремова
В Боткинской больнице рассказали Москве 24 о состоянии актера Михаила Ефремова. По словам сотрудника, актер находится в отдельном боксе в нормальном состоянии.
"Он только сегодня поступил. Ефремов выглядел живеньким. По крайней мере, когда я зашла в бокс к нему, он сидел за столом. Значит, нормальное состояние. Но к нему особо не позволяют заходить, охрана сильная", – рассказала сотрудник больницы.
На вопрос: действительно ли актеру поставили диагноз "инсульт", – сотрудник не ответила. При этом она подчеркнула, что видела, как к нему заходил ее коллега, приносил аппарат для обследования сердца. Речь актера, по ее словам, также была нормальная.
"Мы как-то парой слов перекинулись, и все. Нормально. Он поблагодарил меня, и я вышла из палаты", – продолжила сотрудник, комментируя речь актера.
Ранее адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный находится в состоянии средней степени тяжести. По его словам, у артиста подтвердили инсульт.
12 августа в суд явились все участники процесса, за исключением самого актера. Его доставили в больницу 11 августа. Заседание перенесли на 18-е число.
Пресненский суд города направил в Боткинскую больницу запрос о состоянии здоровья артиста. Представитель защиты говорил, что актер – в предынсультном состоянии.
Авария с участием актера произошла в июне. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Свидетели были допрошены 7 августа. Они подтвердили, что в машине Ефремов находился один. По утверждению свидетелей, тот оказался настолько пьян, что не смог пройти алкотест на месте, предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и спеть песню.
Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
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