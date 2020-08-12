Врачи подтвердили инсульт у Ефремова

Фото: скриншот видео Агентство "Москва"

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный находится в состоянии средней степени тяжести. По его словам, у артиста подтвердили инсульт, передает телеканал Москва 24.

Пашаев утверждает, что актер в Боткинской больнице.

"Я сейчас у него в отделении, но в палату меня не пускают. Я улаживаю необходимые формальности, чтобы попасть к нему", – пояснил защитник. Он добавил, что угрозы жизни Ефремова нет.

12 августа в суд явились все участники процесса, за исключением самого актера. Его доставили в больницу 11 августа. Заседание перенесли на 18-е число.

Пресненский суд города направил в Боткинскую больницу запрос о состоянии здоровья артиста. Представитель защиты говорил, что актер – в предынсультном состоянии. В Боткинской больнице же сказали, что пациента Ефремова у них нет.

Пресненский суд отложил заседание по делу Ефремова из-за его госпитализации

Авария с участием актера произошла в июне. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Свидетели были допрошены 7 августа. Они подтвердили, что в машине Ефремов находился один. По утверждению свидетелей, тот оказался настолько пьян, что не смог пройти алкотест на месте, предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и спеть песню.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".