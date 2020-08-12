В Боткинской больнице заявили, что пациента Ефремова у них нет

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев после заседания суда отправился в Боткинскую больницу, куда накануне был доставлен актер в предынфарктном или предынсультном, по словам адвоката, состоянии. Однако в Боткинской больнице заявили, что пациента Михаила Ефремова в медучреждении нет.

Судя по видеозаписи, Пашаев неоднократно просит сотрудницу больницы сказать, где лежит Ефремов, или позвонить и уточнить, но девушка заявила, что такого пациента нет.

В свою очередь, Пашаев заявил, что у него нет информации о том, что Ефремов покидал медучреждение.

12 августа в суд явились все участники процесса, за исключением самого артиста. Его доставили в больницу 11 августа, из здания артиста выносили на носилках.

Пресненский суд города направил в Боткинскую больницу запрос о состоянии здоровья актера. Представитель защиты говорил, что Ефремов находится в предынсультном состоянии. Он отметил, что не знает подробностей о том, что конкретно случилось с актером.

По словам адвоката, Ефремов не боится решения суда, а, наоборот, ждет скорейшего приговора, чтобы все это закончилось. Заседание отложили на 18 августа.

Авария с участием актера произошла в июне. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Свидетели были допрошены 7 августа. Они подтвердили, что в машине Ефремов находился один. По словам свидетелей, тот был настолько пьян, что не смог пройти алкотест на месте, предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и спеть песню.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".