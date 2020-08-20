Суд 21 августа продолжит слушание дела о ДТП с участием Ефремова

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Суд в пятницу, 21 августа, продолжит слушание уголовного дела о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Оно начнется в 10:00.

Известно, что на время процесса Ефремов остается под домашним арестом. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Авария с участием Ефремова случилась 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

20 августа проходило очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Накануне прошло еще одно заседание, на котором выступали свидетели защиты. Оно было прервано из-за объявленной в суде эвакуации, однако позднее продолжилось.

Старший сын погибшего Виталий Захаров заявил иск на 6 миллионов 500 тысяч рублей. Еще трое потерпевших по делу Ефремова обратились к актеру с иском на 1 рубль.