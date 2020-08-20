Свидетель защиты по делу Ефремова заявил, что не получал от его адвоката деньги

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Свидетель по делу актера Михаила Ефремова Александр Кобец заявил, что не получал от адвоката актера деньги. Об этом он сообщил в суде, где проходит заседание по делу Ефремова.

"Никакого денежного вознаграждения от адвоката Эльмана Пашаева я не получал. Один раз меня его помощник покормил в кафе, которое расположено рядом с его офисом", – сказал Кобец.

Ранее в ходе заседания Кобец рассказал, что в тот вечер, когда произошла авария, он выпивал вместе со своим приятелем в одном из столичных дворов. После чего они решили прогуляться и застали момент ДТП. По его словам, в иномарке Ефремова было два человека, при этом на водительском сиденье находился темноволосый молодой человек.

В четверг, 20 августа, проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Накануне прошло еще одно заседание, на котором выступали свидетели защиты. Оно было прервано из-за объявленной в суде эвакуации, однако позднее продолжилось.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

