Ефремов отказался в суде от адвоката Пашаева и его партнера

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Пресненского суда

Актер Михаил Ефремов отказался от адвоката Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской. Об этом он заявил на заседании суда по делу о смертельном ДТП с его участием.

"Я хочу поменять адвоката, но чтобы мои адвокаты остались в качестве консультантов", – заявил Ефремов.

Актер сообщил, что защитники уверяли его в честности суда, однако на практике убедился в обратном. Актер обратил внимание на предубеждение в отношении свидетелей со стороны защиты.

"Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд. А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали. Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева, и эти улыбочки от Добровинского, и в зале я вижу смешки", – отметил Ефремов.

Он добавил, что найдет адвокатов "посильнее".

"У меня есть знакомые адвокаты – Падва, Резник или Никольский. Я подумаю", – заявил Ефремов.

Суд удовлетворил ходатайство актера. Адвокаты освобождены от защиты Ефремова. Адвокат потерпевших Александр Добровинский, в свою очередь, усомнился в том, что актер найдет адвокатов посильнее, и заявил, что через две недели "мы увидим те же лица".

Ранее Добровинский заявил, что процесс и действия защиты Ефремова являются агонией. Он не исключает, что некоторые заявления со стороны защиты актера могли быть сделаны наспех.

В ходе заседания Пашаев заявил отвод судьи Елены Абрамовой, рассматривающей дело Ефремова. Он считает, что она заинтересована в исходе уголовного дела. Актер согласился с этим, отметив, что адвокаты потерпевших "изгалялись" над свидетелями со стороны защиты артиста.

На заседании Пашаев также заявил, что Ефремов мог давать неверные показания сразу после ДТП вследствие алкоголизма. Сам же актер сообщил, что мог находиться на пассажирском сиденье своей машины. Пашаев также сообщил, что на заднем сиденье джипа находился пассажир, что подтверждает сломанное переднее кресло в транспортном средстве.

Он рассказал, что после выхода из бара он не стремился сесть за руль автомобиля. Также Ефремов сообщил, что на видео, которое снято возле бара, где он разворачивается, находится не он или запись сделана в другой день.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".