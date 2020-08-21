В машине Ефремова был пассажир на заднем сиденье – адвокат

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Пресненского суда

На заднем сиденье джипа Михаила Ефремова в момент аварии находился пассажир, заявил в Пресненском суде Москвы адвокат Эльман Пашаев.

По словам защитника актера, это объясняет, почему в транспортном средстве сломалось переднее кресло.

"Переднее сиденье сломалось от удара человека, который сидел сзади и не был пристегнут", – сказал он.

Также Пашаев попросил назначить биологическую экспертизу подушки безопасности пассажирского сиденья. Он подчеркнул, что подушка не может сработать, если на пассажирском сиденье никого нет.

Ранее Пашаев заявил, что Ефремов сразу после ДТП мог давать недостоверные показания, поскольку страдает алкоголизмом, напомнив, что, по словам жены актера, Ефремов терял контроль над собой после 200–300 граммов спиртного.

21 августа в Пресненском районном суде Москвы проходит новое заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Накануне свидетель Александр Кобец сообщил, что Ефремова не было за рулем.

По его словам, автомобилем управлял мужчина славянской внешности лет 38 с черными волосами. Свидетель отметил, что он угрожал ему расправой. Позднее свидетель признался, что он слеп на один глаз.

Он также сообщил, что в тот вечер он выпивал с приятелем в одном из столичных дворов, после чего стал очевидцем ДТП. Впоследствии Пашаев сообщил, что установлен водитель автомобиля Ефремова в момент аварии.

С показаниями также выступила супруга Ефремова Софья Кругликова. Она сообщила, что на следующий день актер мучился от похмелья, а на теле у него были синяки и кровоподтеки. Кругликова добавила, что Ефремов никогда не признавал вину в гибели Захарова. Она сообщила, что актер хочет разобраться в случившемся.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".