Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым не сможет присутствовать на заседании суда

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Вдова погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова не сможет принять участие в заседании, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.

Он отметил, что ей стало плохо после допроса в суде. Женщине вызвали скорую помощь.

"Но вчера ей стало еще хуже после того, как она услышала высказывания Пашаева, что якобы Сергей Захаров сам мог стать причиной трагедии", – сказал Добровинский.

21 августа продолжится слушание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. На вчерашнем заседании выступил свидетель защиты Александр Кобец. Он заявил, что актера не было за рулем после аварии. По его словам, автомобилем управлял мужчина славянской внешности лет 38 с черными волосами. Свидетель отметил, что он угрожал ему расправой.

Позднее он признался, что он слеп на один глаз. Свидетель сообщил, что в тот вечер он выпивал с приятелем в одном из столичных дворов, после чего стал очевидцем ДТП. Впоследствии Пашаев сообщил, что установлен водитель автомобиля Ефремова в момент аварии.

С показаниями также выступила супруга Ефремова Софья Кругликова. Она сообщила, что на следующий день актер мучился от похмелья, а на теле у него были синяки и кровоподтеки. Кругликова добавила, что Ефремов никогда не признавал вину в гибели Захарова. Она сообщила, что актер хочет разобраться в случившемся.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".