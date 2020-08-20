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Москва 24

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Происшествия

13:47

Супруга Ефремова рассказала о его состоянии после ДТП

происшествия суды ДТП

Фото: Москва 24

На следующий день после ДТП Михаил Ефремов мучился от похмелья, сообщила его супруга Софья Кругликова в Пресненском суде Москвы.

По словам женщины, у него были синяки по всему телу и кровоподтеки на шее.

Также жена артиста рассказала суду, что произошедшее они стали обсуждать только на третий день после смертельной аварии.

20 августа проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.

Накануне прошло еще одно заседание, на котором выступали свидетели защиты. Оно было прервано из-за объявленной в суде эвакуации.

В ходе заседания 18 августа потерпевшая сторона заявила иски к Ефремову. Трое потерпевших по делу Ефремова обратились к актеру с иском на 1 рубль. Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова подчеркнули, что никакая денежная сумма не может возместить утрату близкого человека.

Старший сын погибшего Виталий Захаров заявил иск на 6 миллионов 500 тысяч рублей. Впрочем уже 20 августа он увеличил сумму иска еще на миллион рублей, объяснив это "хамством" актера.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска на 1 млн рублей

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