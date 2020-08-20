Супруга Ефремова заявила, что актер никогда не признавал вину в гибели Захарова

14:37
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Актер Михаил Ефремов никогда не признавал вину в гибели Сергея Захарова в аварии, которая произошла в июне в центре столицы. Об этом на заседании суда заявила супруга артиста Софья Кругликова.
"Михаил никогда не признавал вину, несмотря на все заметки в прессе. Он хочет разобраться в том, что случилось", – сказала жена Ефремова.
Также Круглякова рассказала суду, что актер на следующий день после ДТП мучился от похмелья. По словам женщины, у Ефремова были синяки по всему телу и кровоподтеки на шее.
Также жена артиста рассказала, что произошедшее они стали обсуждать только на третий день после ДТП.
В четверг, 20 августа, проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.
Накануне прошло еще одно заседание, на котором выступали свидетели защиты. Оно было прервано из-за объявленной в суде эвакуации, однако позднее продолжилось.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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