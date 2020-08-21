Ефремова привезли на допрос в Пресненский суд

ТАСС/Сергей Бобылев

Актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, доставили в Пресненский суд Москвы. Там должен состояться его допрос, сообщает телеканал Москва 24.

Отмечается, что актера привезли на машине ФССП, его сопровождал пристав.

Кроме Ефремова в суде планируют допросить Андрея Гаева. Он является другом выступившего ранее свидетеля защиты Александра Кобца, который утверждал, что Ефремов в момент ДТП находился на пассажирском сиденье. Он отметил, что сидевший на водительском месте темноволосый молодой человек угрожал ему после ДТП. Кобец уточнил, что видел водителя вблизи.

При этом свидетель также добавил, что у него проблемы со зрением и он слеп на один глаз.

Позднее адвокат Михаила Ефремова заявил, что водитель, сидевший за рулем машины актера, установлен. И это известный человек. Однако его личность раскроют позже.

20 августа состоялось очередное заседание по данному делу. Накануне также проходили слушания, которые, правда, пришлось на время прервать из-за объявленной в суде эвакуации, однако позднее они продолжились.

Суд рассматривает дело Михаила Ефремова, которого обвиняют по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Смертельная авария случилась 8 июня. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате от столкнулся с отечественным авто, водитель которого скончался в больнице.