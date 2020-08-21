Ефремов из-за алкоголизма мог давать неверные показания сразу после ДТП – адвокат

Фото: Агентство «Москва»/Андрей Никеричев

Михаил Ефремов сразу после ДТП мог давать недостоверные показания, поскольку страдает алкоголизмом, заявил в ходе судебного заседания его адвокат Эльман Пашаев.

"В материалах дела сказано, что Ефремов страдает от синдрома зависимости от алкоголя. Он сразу после ДТП признал себя виновным, но понимал ли он, что делал и говорил?" – отметил защитник.

Он напомнил, что, по словам жены Ефремова, артист терял контроль над собой после того, как выпивал более 200–300 граммов спиртного. Адвокат ходатайствует перед судом о допросе экспертов-медиков, которые проводили экспертизу Ефремову. С помощью них защитник хочет понять, насколько зависимость его подзащитного от алкоголя повлияла на само ДТП.

21 августа в Пресненском районном суде Москвы проходит новое заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Накануне свидетель Александр Кобец сообщил, что Ефремова не было за рулем.

По его словам, автомобилем управлял мужчина славянской внешности лет 38 с черными волосами. Свидетель отметил, что он угрожал ему расправой.

Позднее свидетель признался, что он слеп на один глаз. Он также сообщил, что в тот вечер он выпивал с приятелем в одном из столичных дворов, после чего стал очевидцем ДТП. Впоследствии Пашаев сообщил, что установлен водитель автомобиля Ефремова в момент аварии.

С показаниями также выступила супруга Ефремова Софья Кругликова. Она сообщила, что на следующий день актер мучился от похмелья, а на теле у него были синяки и кровоподтеки. Кругликова добавила, что Ефремов никогда не признавал вину в гибели Захарова. Она сообщила, что актер хочет разобраться в случившемся.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".