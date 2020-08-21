Дело Ефремова является агонией – Добровинский

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокат потерпевшей стороны по делу Михаила Ефремова Александр Добровинский сравнил процесс и действия защиты подсудимого с агонией. Заседание проходит 21 августа в Пресненском районном суде.

У Добровинского узнали, согласен ли он с тем, что у Ефремова может быть расстройство личности. "Наверное, все-таки личность расстроена тем, что происходит", – ответил защитник.

Юрист не исключает, что некоторые заявления со стороны защиты артиста могли быть сделаны наспех.

"Потому что мне это немножко напоминает агонию. Вот эти высказывания, что суду больше нет доверия, и там довольно резкие слова были сказаны, я просто не хочу их произносить", – обращает внимание Добровинский.

В пятницу дело Ефремова слушается судьей Еленой Абрамовой. Накануне свидетель Александр Кобец сообщил, что Ефремова не было за рулем.

По его словам, машиной управлял мужчина славянской внешности лет 38 с черными волосами. Свидетель отметил, что он угрожал ему расправой. Позднее свидетель признался, что он слеп на один глаз.

С показаниями также выступила супруга Ефремова Софья Кругликова. Она сообщила, что на следующий день актер мучился от похмелья, а на теле у него были синяки и кровоподтеки. Кругликова добавила, что Ефремов никогда не признавал вину в гибели Захарова. Она сообщила, что актер хочет разобраться в случившемся.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в столице. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Позднее суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".