Ефремов считает, что на снятом возле бара видео в день ДТП не он

Фото: Москва 24

Актер Михаил Ефремов заявил, что на видео, которое снято возле бара, где он разворачивается, находится не он или запись сделана в другой день. Об этом он заявил в ходе слушаний дела о смертельном ДТП в Пресненском суде, сообщает телеканал Москва 24.

Кроме этого, Ефремов вновь обратил внимание на свои проблемы с памятью.

"Здесь происходит не поиск истины. Это называется как-то иначе. <...> Я ничего не помню. У меня память <...> есть такое понятие в кинематографе – "монтаж салатом", – высказался подозреваемый.

Ефремов подчеркнул, что в вечер аварии не собирался садиться за руль. После бара, где он был перед ДТП, он планировал забрать в машине только банковскую карту, которая находилась в авто между сиденьями.

Актер также выразил недовольство отказами суда его стороне в ходатайствах о проведении некоторых экспертиз.

"Что вам, жалко сделать одну экспертизу? Чем я отличаюсь от других? Что ж так быстро-то? У вас есть задача закончить процесс побыстрее?" – высказался Ефремов.

Слушание по делу проходит в Пресненском суде 21 августа. На заседании ранее, 20 августа, выступал свидетель защиты Александр Кобец, который заявил, что после ДТП Ефремов не находился за рулем.

Ранее адвокат защиты Эльман Пашаев заявил, что личность человека, находившегося за рулем авто Ефремова, установлена. И это известный человек. Сам Ефремов не исключает, что в момент ДТП он был на пассажирском сиденье.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Он, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате произошло столкновение с отечественным автомобилем Lada, водитель которого скончался в больнице.