Пашаев просит суд назначить портретную экспертизу нового свидетеля по делу Ефремова

14:29
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Пресненского суда
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев попросил Пресненский суд столицы назначить портретную экспертизу нового свидетеля Александра Кобца.
По словам Пашаева, это нужно сделать, чтобы понять, был ли он на месте аварии, в которой погиб Сергей Захаров.
"В связи с тем, что Кобец не сразу понял, где он на видеозаписи с места ДТП, и понял, где он находится, лишь по силуэту, я прошу назначить портретную и видеотехническую экспертизу по делу", – сказал адвокат Ефремова.
Судья отклонила ходатайство Пашаева, отметив, что у суда нет таких технических возможностей.
Ранее Кобец, заявивший, что Ефремова не было за рулем автомобиля в момент аварии, не смог узнать себя на ряде видеозаписей с места происшествия. При этом Кобец заявил, что автомобилем управлял мужчина славянской внешности лет 38 с черными волосами. Свидетель отметил, что он угрожал ему расправой. Позднее свидетель признался, что он слеп на один глаз.
В пятницу, 21 августа, в Пресненском районном суде столицы проходит новое заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова.
С показаниями ранее выступила супруга Ефремова Софья Кругликова. Она сообщила, что на следующий день актер мучился от похмелья, а на теле у него были синяки и кровоподтеки. Кругликова добавила, что Ефремов никогда не признавал вину в гибели Захарова. Она сообщила, что актер хочет разобраться в случившемся.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Суд отклонил ходатайство адвоката Ефремова о проведении дополнительной экспертизы
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