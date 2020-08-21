Пашаев заявил отвод судьи, рассматривающей дело Ефремова

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Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил отвод судье Елене Абрамовой.

"Я заявляю отвод судье на основании ее заинтересованности исходом уголовного дела", – сообщил Пашаев в ходе заседания Пресненского районного суда столицы.

Он добавил, что сторона обвинения обладает приоритетом, в связи с чем происходит нарушение состязательности сторон. По мнению Пашаева, суд удовлетворяет все обвинения и стороны потерпевших, игнорируя доводы защиты.

Адвокат подчеркнул, что судья отказывает во всем его стороне. В частности, по его словам, вчера были отклонены все вечерние ходатайства. Он заявил, что суд не учитывает доказательства и наработки, которые предоставляет сторона защиты.

Пашаев отметил, что платит большие налоги, из которых судья получает зарплату.

"Вам платят зарплату не для того, чтобы вы меня гасили", – подчеркнул адвокат.

21 августа в Пресненском районном суде Москвы проходит новое заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Сообщалось, что суд допросит нового свидетеля по видеосвязи, который является другом Александра Кобца, утверждавшего, что Ефремова не было за рулем.

По его словам, автомобилем управлял мужчина славянской внешности лет 38 с черными волосами. Свидетель отметил, что он угрожал ему расправой.

Позднее свидетель признался, что он слеп на один глаз. Он также сообщил, что в тот вечер он выпивал с приятелем в одном из столичных дворов, после чего стал очевидцем ДТП. Впоследствии Пашаев сообщил, что установлен водитель автомобиля Ефремова в момент аварии.

С показаниями также выступила супруга Ефремова Софья Кругликова. Она сообщила, что на следующий день актер мучился от похмелья, а на теле у него были синяки и кровоподтеки. Кругликова добавила, что Ефремов никогда не признавал вину в гибели Захарова. Она сообщила, что актер хочет разобраться в случившемся.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".