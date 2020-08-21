Суд по видеосвязи из Анапы допросит нового свидетеля защиты по делу Ефремова

Фото: ТАСС/Роман Канащук

Пресненский суд Москвы дистанционно допросит еще одного свидетеля защиты по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, сообщает Москва 24. Свидетель утверждает, что актера не было за рулем машины в момент аварии.

Судья Елена Абрамова заявила, что не видит препятствий для допроса свидетеля Андрея Гаева посредством видеосвязи из суда Анапы. Речь идет о друге выступившего ранее свидетеля защиты Александра Кобца, который утверждал, что Ефремов в момент ДТП находился на пассажирском сиденье.

"Пусть сторона защиты определит время, когда они сегодня в течение дня будут готовы к допросу своего свидетеля", – подчеркнула она.

Суд рассматривает дело Михаила Ефремова, которого обвиняют по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

На заседании Пресненского суда 21 августа должен состояться допрос Ефремова. Актера привезли на машине ФССП, его сопровождал пристав.

20 августа состоялось очередное заседание по данному делу. Там Александр Кобец сообщил, что Ефремов в момент аварии сидел на пассажирском сиденье.

По его словам, сидевший на водительском месте темноволосый молодой человек угрожал ему после ДТП. Кобец уточнил, что видел водителя вблизи. При этом свидетель также добавил, что у него проблемы со зрением и он слеп на один глаз.

Позднее адвокат Михаила Ефремова заявил, что водитель, сидевший за рулем машины актера, установлен. По словам Пашаева, это известный человек, однако его личность раскроют позже.

19 августа также проходили слушания, которые пришлось на время прервать из-за объявленной в суде эвакуации, однако позднее они продолжились.

Смертельная авария случилась 8 июня. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате от столкнулся с отечественным авто, водитель которого скончался в больнице.