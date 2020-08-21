Ефремов заявил, что представители потерпевших "изгалялись" над свидетелями защиты

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер Михаил Ефремов поддержал ходатайство об отводе судьи Елены Абрамовой, поданное адвокатом Эльманом Пашаевым.

Он заявил, что адвокаты потерпевших "изгалялись" над свидетелями со стороны защиты актера.

"Я сдерживался во время суда, когда свидетели были слабыми людьми, когда пришли чудаковатые люди, я имею в виду свидетеля Фиалко, над которым защита просто изгалялась", – сказал Ефремов во время заседания в Пресненском суде.

Ранее Пашаев заявил об отводе судьи, поскольку, по его мнению, она заинтересована в исходе уголовного дела. Он считает, что суд не учитывает доказательства и наработки, которые предоставляет сторона защиты.

21 августа в Пресненском районном суде Москвы проходит новое заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Сообщалось, что суд допросит нового свидетеля по видеосвязи, который является другом Александра Кобца, утверждавшего, что Ефремова не было за рулем.

По его словам, автомобилем управлял мужчина славянской внешности лет 38 с черными волосами. Свидетель отметил, что он угрожал ему расправой.

Позднее свидетель признался, что он слеп на один глаз. Кобец также сообщил, что в тот вечер он выпивал с приятелем в одном из столичных дворов, после чего стал очевидцем ДТП. Впоследствии Пашаев сообщил, что установлен водитель автомобиля Ефремова в момент аварии.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".