Адвокат Ефремова обратился в Генпрокуратуру из-за угроз

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова заявил, что обратился в Следственный комитет (СК) и Генпрокуратуру, так как начал получать угрозы.

Кроме того, он сообщил, что некие лица планируют обратиться в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении его к уголовной ответственности.

По словам Пашаева, это делается, чтобы он отказался от дела. "На меня оказывается колоссальное давление", – сказал адвокат РИА Новости.

В прошлую пятницу Ефремов отказался от услуг Пашаева, так как над ним, по утверждению артиста, "посмеивались" представители потерпевшей стороны.

Однако 24 августа стало известно, что он снова будет представлять актера в суде. В понедельник Ефремов перезаключил соглашение с защитником.

Эльман Пашаев вернулся к защите Ефремова

Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца, ему грозит до 12 лет лишения свободы.