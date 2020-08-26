Ходят слухи о восьми заявлениях на Пашаева о возбуждении уголовных дел – Добровинский

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В отношении адвоката Эльмана Пашаева, который защищает в суде актера Михаила Ефремова, написано порядка восьми заявлений о преступлении. Об этом заявил представитель потерпевших Александр Добровинский.

"Ходят слухи, что в отношении господина Пашаева написано порядка восьми заявлений о возбуждении уголовных дел. Это связано с делами, которые он вел ранее, – полгода или год назад, а может и два. При этом это никакого отношения не имеет к делу Михаила Ефремова", – сказал Добровинский в интервью телеканалу Москва 24.

Кроме того, Добровинский считает, что отвод Пашаева от участия в деле и последующее его возвращение является спланированной акцией и направлено на затягивание процесса. По словам юриста, возвращение Пашаева произошло после того, как "представители потерпевших получили через суд очень важную информацию по делу".

Ранее Пресненский районный суд назначил следующее заседание по делу Ефремова на 31 августа. Это было связано с отсутствием адвоката у актера. Он сначала отказался от услуг Пашаева, а затем заключил новое соглашение.

Позже Пашаев заявил, что обратился в Следственный комитет (СК) и Генпрокуратуру, так как начал получать угрозы. Кроме того, он сообщил, что некие лица планируют обратиться в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении его к уголовной ответственности.

Адвокат Ефремова обратился в Генпрокуратуру из-за угроз

Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сам Ефремов в ходе суда заявил, что в момент ДТП мог находиться на пассажирском сиденье своей машины.