Два человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На юго-востоке столицы произошла авария с участием двух машин. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

"В районе 2-й улицы Машиностроения произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей", – сказал собеседник агентства.

В результате произошедшего два человека получили различные травмы. На месте аварии работают сотрудники ДПС, устанавливаются причины произошедшего.

24 августа сообщалось о ДТП с участием автомобиля Mitsubishi и грузовика Ford в районе дома 37 по улице Клинской. Погиб пассажир легковой машины, еще двое – водитель и ребенок – получили травмы. В отношении водителя легковушки возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".