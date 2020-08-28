Движение на Каширском шоссе затруднено из-за ДТП

Авария произошла на Каширском шоссе

На Каширском шоссе произошла авария с участием двух машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Столкновение автомобилей произошло в районе дома 57А. В результате аварии одна из машин перевернулась на крышу. По данным источника, в ДТП пострадал один человек, он получил легкие травмы.

На данном участке дороги из-за ДТП образовался затор длиной в два километра. В настоящее время уточняются причины аварии.

Накануне ДТП с участием автомобиля такси и мотоцикла произошло на пересечении проспекта Мира и 2-го Поперечного проезда. По предварительной информации, в результате аварии есть пострадавшие.

В этот же день на 93-м километре МКАД грузовик врезался в дорожное ограждение. Фура при столкновении раскидала по проезжей части дорожные бустеры. В результате ДТП никто не пострадал.

