В ДТП с двумя микроавтобусами в Якутии пострадали 13 человек, есть погибший

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В Якутии на федеральной автодороге "Колыма" столкнулись два микроавтобуса, один человек погиб, пострадали 13, в том числе четыре ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по республике.

Отмечается, что авария произошла на 236-м километре ФАД "Колыма" на территории Таттинского района вблизи населенного пункта Черкех. Там столкнулись микроавтобусы Toyota Hiace.

"В результате организованного взаимодействия установлено, что в машинах находились 18 человек. В результате ДТП погиб 1 человек, 13 человек пострадали, в том числе четыре ребенка. Четыре человека не пострадали", – говорится в сообщении.

По информации МЧС, движение транспорта на данном участке дороги не прекращалось.

26 августа в Черноземельском районе Калмыкии столкнулись автобус и КамАЗ. В результате аварии три человека погибли, еще пять человек получили травмы разной степени тяжести. Всего в салоне транспортного средства находились 45 человек, четверо пострадавших получили легкие травмы, еще один – травмы средней степени тяжести.

