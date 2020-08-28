В ДТП с двумя микроавтобусами в Якутии пострадали 13 человек, есть погибший

11:28
Фото: соцсети
В Якутии на федеральной автодороге "Колыма" столкнулись два микроавтобуса, один человек погиб, пострадали 13, в том числе четыре ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по республике.
Отмечается, что авария произошла на 236-м километре ФАД "Колыма" на территории Таттинского района вблизи населенного пункта Черкех. Там столкнулись микроавтобусы Toyota Hiace.
"В результате организованного взаимодействия установлено, что в машинах находились 18 человек. В результате ДТП погиб 1 человек, 13 человек пострадали, в том числе четыре ребенка. Четыре человека не пострадали", – говорится в сообщении.
По информации МЧС, движение транспорта на данном участке дороги не прекращалось.
26 августа в Черноземельском районе Калмыкии столкнулись автобус и КамАЗ. В результате аварии три человека погибли, еще пять человек получили травмы разной степени тяжести. Всего в салоне транспортного средства находились 45 человек, четверо пострадавших получили легкие травмы, еще один – травмы средней степени тяжести.
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