Девять человек обратились за помощью после ДТП с автобусом в Пензе

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Девять человек, включая троих детей, получили травмы в ДТП с маршрутным автобусом в Пензе. Одного пострадавшего госпитализировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

Уточняется, что в результате происшествия пассажирка автобуса 1966 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. Водитель и пять пассажирок, в том числе две девочки, а также один мальчик после оказания медицинской помощи отпущены.

В понедельник, 31 сентября, у дома 115 по улице Калинина автобус Mercedes врезался в световую опору. Сообщалось о шести пострадавших пассажирках, включая 14-летнюю девочку, и водителе 1957 года рождения. Их доставили в больницу.

В МЧС уточнили, что автобус был маршрутным. Следственный комитет инициировал проверку по факту ДТП.

Ранее на Каширском шоссе в Москве столкнулись две машины, одна из которых перевернулась на крышу. В аварии пострадал один человек. Он получил легкие травмы.