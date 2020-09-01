Девять человек обратились за помощью после ДТП с автобусом в Пензе

16:34
Фото: vk.com/penzanews
Девять человек, включая троих детей, получили травмы в ДТП с маршрутным автобусом в Пензе. Одного пострадавшего госпитализировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.
Уточняется, что в результате происшествия пассажирка автобуса 1966 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. Водитель и пять пассажирок, в том числе две девочки, а также один мальчик после оказания медицинской помощи отпущены.
В понедельник, 31 сентября, у дома 115 по улице Калинина автобус Mercedes врезался в световую опору. Сообщалось о шести пострадавших пассажирках, включая 14-летнюю девочку, и водителе 1957 года рождения. Их доставили в больницу.
В МЧС уточнили, что автобус был маршрутным. Следственный комитет инициировал проверку по факту ДТП.
Ранее на Каширском шоссе в Москве столкнулись две машины, одна из которых перевернулась на крышу. В аварии пострадал один человек. Он получил легкие травмы.
ДТП произошло на дублере Волоколамского шоссе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: