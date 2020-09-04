Автобус без водителя врезался в столб в Приморье

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Пять человек пострадали в ДТП с участием автобуса в городе Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.

Авария с рейсовым автобусом произошла на улице Мичурина, 20. 61-летний водитель автобуса Hyundai County вышел по личным делам. В этот момент автобус с пассажирами начал движение и врезался в столб.

Пострадавших пассажиров доставили в Центральную городскую больницу с травмами различной степени тяжести. Полиция проводит проверку по факту аварии.

Ранее сообщалось, что в Анапе столкнулись микроавтобус и автобус, в результате чего пострадали девять человек. Отмечалось, что среди пострадавших нет детей.

2 сентября на МКАД произошла авария с участием трех грузовиков и машины каршеринга. Столкновение случилось на 91-м километре трассы. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

