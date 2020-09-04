Автобус без водителя врезался в столб в Приморье

16:00
Фото: 25.мвд.рф
Пять человек пострадали в ДТП с участием автобуса в городе Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Авария с рейсовым автобусом произошла на улице Мичурина, 20. 61-летний водитель автобуса Hyundai County вышел по личным делам. В этот момент автобус с пассажирами начал движение и врезался в столб.
Пострадавших пассажиров доставили в Центральную городскую больницу с травмами различной степени тяжести. Полиция проводит проверку по факту аварии.
Ранее сообщалось, что в Анапе столкнулись микроавтобус и автобус, в результате чего пострадали девять человек. Отмечалось, что среди пострадавших нет детей.
2 сентября на МКАД произошла авария с участием трех грузовиков и машины каршеринга. Столкновение случилось на 91-м километре трассы. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: