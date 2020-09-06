ДТП с участием двух автомобилей произошло на Ленинском проспекте

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Гагаринском районе в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Ленинском проспекте в районе дома 61/1 произошло ДТП с двумя машинами. В аварии пострадала пассажирка такси. Ее госпитализировали", – сказано в сообщении.

Ранее на 22-м километре МКАД произошло ДТП с участием пяти машин. Инцидент случился на Кутузовском шоссе. По предварительной информации, пострадал один человек.