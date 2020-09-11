В ДТП на проспекте Андропова пострадали два пассажира автобуса

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ДТП с участием автомобиля и автобуса произошла на проспекте Андропова в столичном районе Нагатинский Затон. В аварии пострадали два человека, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"ДТП автомобиля и автобуса № 901 произошло в районе 9 дома на проспекте Андропова. Два пассажира городского транспорта получили незначительные травмы. Они обратились за медицинской помощью", – сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, водитель машины допустил столкновение с автобусом при перестроении.

Ранее на юге Москвы два человека получили травмы в ДТП с участием грузовика. По информации Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали пассажир и водитель иномарки. Пострадавших в ДТП госпитализировали, уточнили в правоохранительных органах.

Также а юго-востоке столицы водитель грузовика насмерть сбил двух человек, пересекающих проезжую часть вне пешеходного перехода.