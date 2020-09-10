Крупная авария произошла на Сущевском Валу

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ДТП с участием пяти автомобилей и грузовика произошло на Сущевском Валу, сообщает телеканал Москва 24.

По данным департамента транспорта, в районе дома 71 в среднем ряду столкнулись КамАЗ и пять автомобилей, среди которых Peugeot, Kia, Daewoo и Skoda. В результате никто не пострадал, однако сильные кузовные повреждения получили автомобили.

На месте происшествия работают оперативные службы, которые устраняют последствия аварии. Движение на этом участке временно затруднено.

7 сентября ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло на Перовской улице. Автобус № 314 столкнулся с машиной в районе дома 54/54. Травму руки получила пассажир автобуса, ее госпитализировали.