На Перовской улице столкнулись автобус и легковушка

12:29 (обновлено 07.09.2020 13:20)
В пресс-службе департамента транспорта уточнили, что автобус № 314 столкнулся с машиной в районе дома 54/54. Водитель автомобиля не уступил дорогу автобусу, имевшему преимущество в движении.
По данным ведомства, травму руки получила пассажир автобуса, ее госпитализировали.
В столичном ГУ МВД РФ сообщили, что авария произошла около 12:02 мск. "Предварительно, пострадали три человека", – отметили в главке. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства ДТП.
Накануне на 22-м километре МКАД произошло ДТП с участием пяти машин. Инцидент случился на Кутузовском шоссе. По предварительной информации, пострадал один человек.
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