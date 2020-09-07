На Перовской улице столкнулись автобус и легковушка

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ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло на Перовской улице, передает телеканал Москва 24.

В пресс-службе департамента транспорта уточнили, что автобус № 314 столкнулся с машиной в районе дома 54/54. Водитель автомобиля не уступил дорогу автобусу, имевшему преимущество в движении.

По данным ведомства, травму руки получила пассажир автобуса, ее госпитализировали.

В столичном ГУ МВД РФ сообщили, что авария произошла около 12:02 мск. "Предварительно, пострадали три человека", – отметили в главке. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Накануне на 22-м километре МКАД произошло ДТП с участием пяти машин. Инцидент случился на Кутузовском шоссе. По предварительной информации, пострадал один человек.