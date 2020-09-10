Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Рязани

10 сентября, 23:11
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Рязани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.
На трассе столкнулись микроавтобус Citroen и легковой автомобиль Chevrolet Aveo. В результате ДТП пострадали семь человек. В настоящий момент выясняются обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что крупное ДТП произошло на Сущевском Валу. В районе дома 71 в среднем ряду столкнулись КамАЗ и пять автомобилей, среди которых Peugeot, Kia, Daewoo и Skoda. В результате никто не пострадал.
7 сентября ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло на Перовской улице. Автобус № 314 столкнулся с машиной в районе дома 54/54. Травму руки получила пассажир автобуса, ее госпитализировали.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: