Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Рязани

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Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Рязани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.

На трассе столкнулись микроавтобус Citroen и легковой автомобиль Chevrolet Aveo. В результате ДТП пострадали семь человек. В настоящий момент выясняются обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что крупное ДТП произошло на Сущевском Валу. В районе дома 71 в среднем ряду столкнулись КамАЗ и пять автомобилей, среди которых Peugeot, Kia, Daewoo и Skoda. В результате никто не пострадал.

7 сентября ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло на Перовской улице. Автобус № 314 столкнулся с машиной в районе дома 54/54. Травму руки получила пассажир автобуса, ее госпитализировали.