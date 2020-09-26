Женщину с инфарктом эвакуировали в больницу Москвы на вертолете

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Санитарный вертолет Московского авиационного центра доставил из ТиНАО в городскую больницу женщину с инфарктом. Об этом заявили представители ГОЧСиПБ, передает Агентство "Москва".

"На вертолетную площадку Яковлевское на машине скорой помощи доставили женщину с инфарктом", – сказали в пресс-службе ведомства. Согласно данным департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, на борту пациентку сопровождала авиамедицинская бригада. Во время полета в Москву состояние женщины контролировали медики.

Летом сообщалось, что сотрудники МАЦ за полгода спасли 126 человек. На борту есть современное медицинское оборудование для оказания первой помощи и поддержания жизни.