На Дубининской улице водитель Mercedes сбил пешехода и скрылся

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля Mercedes сбил пешехода и скрылся, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие произошло на юге столицы, на Дубининской улице. Собеседник уточнил, что состояние пострадавшего уточняется.

Полицейские ввели в городе план "Перехват".

Ранее стало известно, что один человек погиб при столкновении двух фур в ТиНАО. ДТП с участием Hyundai Porter и КамАЗа произошло в районе 24-го километра Киевского шоссе.