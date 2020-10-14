В Москве приостановили работу автомойки из-за несоблюдения антиковидных мер

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Работу автомойки приостановили в районе Богородское из-за несоблюдения антиковидных мер, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что его сотрудниками была организована внеплановая проверка автомойки и шиномонтажа по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского, дом 31, строение 3. Сообщается, что в ходе мероприятия были обнаружены нарушения санитарных правил.

В частности, на предприятии не организовали температурный контроль на входе для сотрудников. Кроме того, на автомойке не организовали запас масок, а работники не соблюдают масочно-перчаточный режим.

В столичном управлении Роспотребнадзора также указали на отсутствие облучателей для обеззараживания воздуха и дезинфицирующих средств. Кроме того, на предприятии не обследуют сотрудников на предмет наличия коронавируса.

В связи с этими и другими нарушения санитарных правил работники Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете деятельности предприятия. Материалы проверки направили в судебную инстанцию, сообщили в ведомстве.

Ранее в аэропорту "Внуково" зафиксировали свыше 70 нарушителей масочно-перчаточного режима. Все они получат штраф в размере 5 тысяч рублей.