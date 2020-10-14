Более 70 нарушителей масочного режима выявили в аэропорту Внуково

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ), Роспотребнадзор и полиция 14 октября провели рейд в аэропорту Внуково. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора ОАТИ столицы Рамиля Незаметдинова.

Во время проверки эксперты выявили более 70 нарушителей масочно-перчаточного режима: у граждан не было при себе средств индивидуальной защиты.

"В ходе контрольных мероприятий было выявлено 73 пассажира, у которых при себе отсутствовали средства индивидуальной защиты. По факту выявленных нарушений составлен протокол об административных правонарушениях по части 4 статьи 3.18.1 КоАП Москвы", – рассказал Незаметдинов.

По словам главного инспектора ОАТИ, данная статья предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей.

Ранее ОАТИ проводило проверку на столичный вокзалах. В ходе рейда специалисты выявили 147 нарушителей масочно-перчаточного режима.