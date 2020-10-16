Нарушения по профилактике COVID-19 выявили в БЦ "Обновление Арбата"

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявила нарушения мер по профилактике коронавируса в бизнес-центре "Обновление Арбата", сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки бизнес-центра на улице Новый Арбат, дом 21, специалисты выявили несоблюдение масочно-перчатоного режима. Информация о нарушениях передана в Роспотребнадзор.

Ранее столичный торговый центр "Черемушки" опечатали за нарушение правил санитарной безопасности. Там не был организован температурный контроль для сотрудников.

Кроме того, на предприятии отсутствовали рециркуляторы для обеззараживания воздуха, отметили в Роспотребнадзоре.

До этого нарушения санитарных правил обнаружили в бизнес-центре "Донской". Госинспекция по недвижимости Москвы передала соответствующие данные в Роспотребнадзор.