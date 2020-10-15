ТЦ "Черемушки" в Москве опечатали за нарушение санитарных правил

Фото: соцсети
Столичный торговый центр "Черемушки" опечатали за нарушение правил санитарной безопасности, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Сотрудники ведомства провели обследование предприятия. По информации Роспотребнадзора, в торговом центре не был организован температурный контроль для сотрудников. Кроме того, в ведомстве сообщили, что на предприятии отсутствуют рециркуляторы для обеззараживания воздуха.
В Роспотребнадзоре также отметили, что торговый центр не предоставил документы, которые подтверждали бы проведение уборки и дезинфекции контактных поверхностей и помещений. В ведомстве сообщили, что на предприятии не организовали центр обследований на коронавирус для сотрудников.
"В связи с тем, что указанные нарушения представляют реальную угрозу здоровью и жизни людей, в отношении АО "Оптиматехностимул", обеспечивающего деятельность ТЦ "Черемушки", составлен протокол об административном правонарушении по части 2-й статьи 6.3 КоАП РФ, составлен протокол о временном запрете деятельности торгового центра, 14 октября материалы дела направлены для рассмотрения в Гагаринский районный суд Москвы. Помещения торгового центра до принятия решения судом опечатаны", – приводит Агентство "Москва" сообщение ведомства.
Ранее нарушения санитарных правил обнаружили в бизнес-центре "Донской". Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости в Москве передала соответствующие данные в Роспотребнадзор.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: