ТЦ "Черемушки" в Москве опечатали за нарушение санитарных правил

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Столичный торговый центр "Черемушки" опечатали за нарушение правил санитарной безопасности, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства провели обследование предприятия. По информации Роспотребнадзора, в торговом центре не был организован температурный контроль для сотрудников. Кроме того, в ведомстве сообщили, что на предприятии отсутствуют рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

В Роспотребнадзоре также отметили, что торговый центр не предоставил документы, которые подтверждали бы проведение уборки и дезинфекции контактных поверхностей и помещений. В ведомстве сообщили, что на предприятии не организовали центр обследований на коронавирус для сотрудников.

"В связи с тем, что указанные нарушения представляют реальную угрозу здоровью и жизни людей, в отношении АО "Оптиматехностимул", обеспечивающего деятельность ТЦ "Черемушки", составлен протокол об административном правонарушении по части 2-й статьи 6.3 КоАП РФ, составлен протокол о временном запрете деятельности торгового центра, 14 октября материалы дела направлены для рассмотрения в Гагаринский районный суд Москвы. Помещения торгового центра до принятия решения судом опечатаны", – приводит Агентство "Москва" сообщение ведомства.

Ранее нарушения санитарных правил обнаружили в бизнес-центре "Донской". Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости в Москве передала соответствующие данные в Роспотребнадзор.