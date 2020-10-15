Роспотребнадзор проверил "Европолис" и "Авиапарк" на соблюдение антиковидных мер

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Эксперты Роспотребнадзора и специалисты объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) проверили торговые центры "Европолис" и "Авиапарк" на соблюдение правил профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в СВАО Ольга Богданова рассказала, что ранее департамент торговли и услуг получил предписание о проведении мероприятий по профилактике распространения коронавируса среди населения города. Предписания, по словам Богдановой, получил и ТРК "Европолис".

Во время рейда Роспотребнадзор не выявил нарушений – на территории комплекса соблюдается масочный режим, посетители без термометрии не допускаются. Также Богданова подчеркнула, что, если в ТЦ кто-то проходил без средств индивидуальной защиты, администрация делала посетителю замечание и просила его надеть маску.

"На предприятии имеется запас дезинфицирующих средств и нужных антисептиков, а также средств индивидуальной защиты, масок и перчаток. Сотрудники управляющей компании ТЦ осуществляют дезинфекцию помещений торгового центра", – рассказала Богданова.

Эксперт отдела управления Роспотребнадзора в САО Мария Иванова рассказала, что специалисты проверили также "Авиапарк", расположенный на Ходынском поле. Иванова отметила, что в ТЦ все рекомендации ведомства выполнятся в полном объеме.

"Социальная разметка в торговом центре нанесена, антисептики стоят во всех доступных местах торгово-развлекательного центра "Авиапарк", уборка проводится персоналом в спецзащите ежечасно", – заключила Иванова.

Ранее за нарушение санитарных правил в Москве опечатали ТЦ "Черемушки". По информации Роспотребнадзора, в торговом центре не был организован температурный контроль для сотрудников. Кроме того, в ведомстве сообщили, что на предприятии отсутствуют рециркуляторы для обеззараживания воздуха.