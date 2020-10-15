В СФ работают над определением понятий "самоизоляция" и "социальная дистанция"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Председатель СФ Валентина Матвиенко предлагает законодательно разъяснить понятия, которые связаны с ограничительными мерами. К ним относятся "самоизоляция" и "социальная дистанция", сообщает ТАСС.
Как уточняет Матвиенко, комитеты верхней палаты занимаются подготовкой поправок.
"Я считаю, что, безусловно, теперь надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной, что называется", – рассказала председатель Совета Федерации.
По ее словам, комитеты работают, чтобы дать юридические определения данным понятиям.
"Сейчас уже мы накопили опыт, мы можем проанализировать эффективность принимаемых мер, у нас накопилась практика", – отмечает спикер СФ.
По данным ВОЗ на 15 октября, в мире выявлено уже более 38 миллионов случаев заражения, свыше 1,083 миллиона человек скончались.
Ранее Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в столице.
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