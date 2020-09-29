В СФ поддержали продление каникул для столичных школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что решение о продлении в столице каникул является разумным. Об этом сообщает RT.
29 сентября стало известно, что московские школы уйдут на двухнедельный карантин для снижения новых случаев коронавирусной инфекции. По словам сенатора, решение принималось в соответствии с рекомендациями санитарных врачей, осенним подъемом простудных заболеваний, а также ростом случаев COVID-19.
"Где-то один класс, несколько классов переходят на дистанционное обучение, если вдруг выявилось заболевание у педагога или у кого-то из детей, кто-то был в контакте. Либо конкретная школа или, допустим, блок начальных классов", – объясняет Гумерова. Общественный деятель обращает внимание, что продление осенних каникул стало достаточно разумным, востребованным временем.
Ранее в министерстве просвещения РФ заявили, что массового перевода учащихся российских школ на дистанционное обучение не планируется.
Помимо того, в Роспотребнадзоре говорили об усилении контроля за соблюдением температурного режима в школах и детских садах. В игровых для младших, средних и старших групп должен быть обеспечен температурный режим на уровне 21–23 градусов тепла, а в спальнях – 19–20 градусов, заявили специалисты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: