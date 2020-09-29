В СФ поддержали продление каникул для столичных школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что решение о продлении в столице каникул является разумным. Об этом сообщает RT.

29 сентября стало известно, что московские школы уйдут на двухнедельный карантин для снижения новых случаев коронавирусной инфекции. По словам сенатора, решение принималось в соответствии с рекомендациями санитарных врачей, осенним подъемом простудных заболеваний, а также ростом случаев COVID-19.

"Где-то один класс, несколько классов переходят на дистанционное обучение, если вдруг выявилось заболевание у педагога или у кого-то из детей, кто-то был в контакте. Либо конкретная школа или, допустим, блок начальных классов", – объясняет Гумерова. Общественный деятель обращает внимание, что продление осенних каникул стало достаточно разумным, востребованным временем.

Ранее в министерстве просвещения РФ заявили, что массового перевода учащихся российских школ на дистанционное обучение не планируется.

Помимо того, в Роспотребнадзоре говорили об усилении контроля за соблюдением температурного режима в школах и детских садах. В игровых для младших, средних и старших групп должен быть обеспечен температурный режим на уровне 21–23 градусов тепла, а в спальнях – 19–20 градусов, заявили специалисты.