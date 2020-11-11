Мурашко заявил об угрозе мутировавших инфекций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Человечество может вновь столкнуться с инфекционными патогенами. Об этом заявил Михаил Мурашко на встрече министров здравоохранения стран БРИКС.

"С высокой долей вероятности мы можем сталкиваться и с другими инфекционными патогенами, в том числе и уже ранее известными, у которых формируется резистентность к антимикробным препаратам", – приводит РИА Новости его слова.

Министр рассказал, что для решения этой проблемы обсуждается создание комплексной системы раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний.

За последние сутки в России подтвердили 19 851 новый случай COVID-19 в 85 регионах. Без клинических проявлений болезни выявили 4 932 (24,9%) случая. В Москве диагностировали 4 477 случаев.

